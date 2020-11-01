На водоёмах Приамурья заканчивается летняя навигация

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Сегодня, 1 ноября, хавершилась навигация на Зейском и Бурейском водохранилищах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области. Завтра, 2 ноября, окончится навигация на реках Зея, Амур, Селемджа и их притоках.

5 ноября прекратится проход маломерных судов на водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС. Сама река Бурея с её притоками пока остаётся судоходной. Напомним, что туристические теплоходы на Амуре закрыли навигацию ещё 11 октября

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Mr. Mustard