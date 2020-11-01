В нескольких больницах Приморского края прекратили плановую госпитализацию

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Из-за роста числа заразившихся COVID-19, внебольничной пневмонией и ОРВИ приостановили плановую госпитализацию в Краевой клинической больнице №1, Владивостокских клинических больницах №1 и №2.

— Такие меры связаны с тем, что зафиксирован коронавирус у пациентов Артемовской городской больницы №1. Для предотвращения распространение внутрибольничного инфицирования персонала и пациентов, Артемовская горбольница закрыта на прием на две недели. Потоки пациентов из Артема, Надеждинского и Шкотовского районов перераспределены в ведущие медучреждения Владивостока. Нам очень важно сохранить качество и доступность экстренной помощи при жизнеугрожающих состояниях — инсультах, инфарктах, травмах, хирургических патологиях, — сообщила заместитель председателя правительства - министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко.

По словам Худченко, если ситуация будет складываться благополучно, то Краевая клиническая больница №1 и Владивостокские клинические больницы №1 и №2 через четыре недели продолжат работать в плановом режиме.

Стоит отметить, что минздрав Приморского края рассматривает вопрос о приостановке диспансеризации и профилактических осмотров. В первую очередь это вызвано тем, что большинство медиков задействованы в оказании помощи пациентам с пневмониями и COVID-19. По словам главы ведомства, решение будет принято в течение двух дней.