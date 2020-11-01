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сегодня, 10:06 5

В Благовещенске подростки замучили кота до смерти

В Благовещенске подростки замучили кота до смерти
Фото: www.instagram.com/saffina7777/

Благовещенская зоозащитница рассказала, что в районе улиц Зейская-Батарейная группа подростков, предположительно ученики 9 класса, замучили кота до смерти. По словам женщины, молодые люди «жестко изувечили молодого котика, переезжая его с жестокостью на велосипедах или скейтах, сломав ему позвоночник, изорвав все внутренности».

Животное пришлось усыпить, так как полученные травмы были не совместимы с жизнью.

Сейчас зоозащитники ищут свидетелей и готовят заявление в полицию. Происшествие произошло днём, 31 октября, во временном интервале с 13 до 15 часов. Если есть свидетели этого события, то представители приюта просят обратиться по телефону 8(961)956-88-57 для составления заявления в полицию по факту жестокого обращения с животным.

— Подростки будучи в столь юном возрасте, и уже способны убивать слабое существо жесточайшим способом. Беспредел начинается с безнаказанности, молчания и позиции «моя хата с краю». Одна из проблем общества — рост жестокости по отношению к животным, — написала активистка.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», по данному факту заявления пока не поступало. Однако информация, переданная в полицию ИА «Амур.Инфо» зарегистрирована. По этому случаю будет проведена проверка.

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#дети #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Oksana2015

    Oksana2015
    1 час назад

    Изверги, уроды...Слов нет

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Уберите эту статью,она пример подает другим уродам, не надо это афишировать.вспомните про вандалов на кладбищах начали мусолить и пошла волна.дурной пример заразителен

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ушлепаны. Жаль, что их сами не переедет гружённый "Фотон". Кстати, порою замечаю, как дети (даже девочки) с удовольствием пинают (или пытаются пнуть) голубей. И чё им скажешь? Ещё самого в педофилы запишут.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Что значит "на велосипеде или скейте"? Зоощащитница не смогла визуально определить транспортное средство? Или это все со слов чьих-то? А были ли подростки?

  • Kris07

    Kris07
    53 минуты назад

    Когда амуринфо перестанет печатать фейковые новости. С чего взяли что это подростки, ещё и "предположительно" ученики 9класса, если нет ни одного свидетеля? А потом некоторые, особо впечатлительные граждане, стреляют по детским площадкам, после таких вот фейковых новостей, от какой-то выжившей из ума зоозащитницы, которая тоже ничего не видела, но предполагает.. Если это действительно сделали подростки, то конечно должны быть наказаны, а пока это просто фейк. Люди, думайте головой, вы готовы растерзать детей из-за чьей то провокации

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