В Благовещенске подростки замучили кота до смерти

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Благовещенская зоозащитница рассказала, что в районе улиц Зейская-Батарейная группа подростков, предположительно ученики 9 класса, замучили кота до смерти. По словам женщины, молодые люди «жестко изувечили молодого котика, переезжая его с жестокостью на велосипедах или скейтах, сломав ему позвоночник, изорвав все внутренности».

Животное пришлось усыпить, так как полученные травмы были не совместимы с жизнью.

Сейчас зоозащитники ищут свидетелей и готовят заявление в полицию. Происшествие произошло днём, 31 октября, во временном интервале с 13 до 15 часов. Если есть свидетели этого события, то представители приюта просят обратиться по телефону 8(961)956-88-57 для составления заявления в полицию по факту жестокого обращения с животным.

— Подростки будучи в столь юном возрасте, и уже способны убивать слабое существо жесточайшим способом. Беспредел начинается с безнаказанности, молчания и позиции «моя хата с краю». Одна из проблем общества — рост жестокости по отношению к животным, — написала активистка.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», по данному факту заявления пока не поступало. Однако информация, переданная в полицию ИА «Амур.Инфо» зарегистрирована. По этому случаю будет проведена проверка.