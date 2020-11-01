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1ноября
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сегодня, 09:30 0

На стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 выделят более 24,6 миллиардов рублей

На стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 выделят более 24,6 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

На стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, из резервного фонда выделят более 24,6 миллиарда рублей, сообщает RT.

Планируется, что 16 миллиардов рублей будут направлены на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с коронавирусной инфекцией. Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID-19. На эти цели будет направлено 8,6 миллиардов рублей.

Напомним, что в середине августа Амурская область получила более 60 миллионов рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. На выплату могут рассчитывать врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи, а также работники домов престарелых и интернатов для инвалидов.

В Приамурье за период пандемии выявлено 6 602 заражения. 5 655 человек выздоровели, 63 скончались.

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#коронавирус #медицина

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