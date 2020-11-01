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Умер британский актер сэр Шон Коннери

Умер британский актер сэр Шон Коннери
Фото: REUTERS

На 91 году умер известный британский актер Томас Шон Коннери. Актер был известен по фильмам о Джеймсе Бонде, «Лига выдающихся джентельменов», «Горец» и другим, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

За свою жизнь актер снялся в 95 фильмах, спродюсировал 10 кинопроектов и стал режиссёром документального фильма «The Bowler and the Bunnet». Шон Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус».

Наиболее известны его роли в «бондиане». Фильмы были сняты по романам британского писателя Яна Флеминга: «Доктор Ноу» в 1962 году, «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971), а также в ремейке «Шаровой молнии» — ленте «Никогда не говори «никогда» (1983).

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