Умер британский актер сэр Шон Коннери

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За свою жизнь актер снялся в 95 фильмах, спродюсировал 10 кинопроектов и стал режиссёром документального фильма «The Bowler and the Bunnet». Шон Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус».

Наиболее известны его роли в «бондиане». Фильмы были сняты по романам британского писателя Яна Флеминга: «Доктор Ноу» в 1962 году, «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971), а также в ремейке «Шаровой молнии» — ленте «Никогда не говори «никогда» (1983).