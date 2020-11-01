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Выбор читателей за 31 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 31 октября.

Возле ВДНХ в Благовещенске разбились несколько машин

Возле ВДНХ в Благовещенске столкнулись несколько машин. По кадрам, запечатлённым очевидцами, заметно, что авария довольно серьёзная.

В Благовещенске построят ярмарочный комплекс на 320 теремов

Компания «Русские ярмарки» построит в Благовещенске ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости на 320 теремов. Проект создания сети круглогодичных ярмарок реализуется в 170 городах России по поручению президента Владимира Путина.

Хабаровчане заметили огромное НЛО над городом

Вчера вечером в небе над Хабаровском заметили неопознанные объекты.

В Амурской области выявили 139 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 139 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#Обзор #интернет #СМИ

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