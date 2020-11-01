Выбор читателей за 31 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 31 октября.
Возле ВДНХ в Благовещенске разбились несколько машин
Возле ВДНХ в Благовещенске столкнулись несколько машин. По кадрам, запечатлённым очевидцами, заметно, что авария довольно серьёзная.
В Благовещенске построят ярмарочный комплекс на 320 теремов
Компания «Русские ярмарки» построит в Благовещенске ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости на 320 теремов. Проект создания сети круглогодичных ярмарок реализуется в 170 городах России по поручению президента Владимира Путина.
Хабаровчане заметили огромное НЛО над городом
Вчера вечером в небе над Хабаровском заметили неопознанные объекты.
В Амурской области выявили 139 новых заражений коронавирусом
В Амурской области выявили 139 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
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