Выбор читателей за 31 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 31 октября.

Возле ВДНХ в Благовещенске столкнулись несколько машин. По кадрам, запечатлённым очевидцами, заметно, что авария довольно серьёзная.

Компания «Русские ярмарки» построит в Благовещенске ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости на 320 теремов. Проект создания сети круглогодичных ярмарок реализуется в 170 городах России по поручению президента Владимира Путина.

Вчера вечером в небе над Хабаровском заметили неопознанные объекты.

В Амурской области выявили 139 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.