Гороскоп 1 ноября: Ракам лучше сидеть дома, а у Стрельцов хороший день для любви

Восход Солнца: 07:20

Заход Солнца: 17:06

Солнце в Скорпионе.

Овен. Многим придётся вспомнить о той или иной ответственности, например, о родительском долге, обещании близким, необходимости провести какое-либо плановое мероприятие. Сегодня общение станет для вас элементом отдыха, рабочие вопросы останутся за порогом и вы насладитесь общением с интересными личностями.

Телец. Сейчас вы сами будете искусственно создавать на своём пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого возможны обиды и упреки со стороны окружающих. Поддержка влиятельных людей может толкнуть вас на смелый, однако рискованный поступок.

Близнецы. День может быть тяжёлым. Неблагоприятное стечение обстоятельств или происки недоброжелателей могут заставить вас бросить все силы на защиту своего авторитета. Вероятно, в профессиональной сфере деятельности вы занимаете более скромное положение, чем то, на которое способны.

Рак. Займитесь финансовыми делами, не переживайте, если все не получится с первого раза. Опасный день. Сегодня вероятно великое множество аварийных ситуаций на дорогах. Откажитесь от поездок и путешествий.

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Лев. Финансовые проекты будут реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлёту. Не исключены размолвки с близким человеком.

Дева. День преобразования женской энергии. Жизненный потенциал женщин начинает расти. Им по плечу решить самые сложные задачи. Они смогут раскрыть свои творческие таланты. Мужчины не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся им не имеющими перспективы.

Весы. День несёт двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения, однако всё, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано.

Скорпион. Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику. Благодаря вашей общительности и деловой активности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте.

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Стрелец. День благоприятен для начала любого важного дела, активной профессиональной и творческой деятельности, для любви, зачатия, воплощения творческих замыслов, благоустройства дома. Успешными окажутся даже рискованные предприятия.

Козерог. Неблагоприятный день. Жизненный потенциал снижен, особенно у мужчин-Козерогов. Опасны физические перегрузки, напряженный умственный труд. Будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры в сфере профессиональной деятельности.

Водолей. Благоприятный день, который пройдет под знаком постижения истин, обретения новых знаний, целительства. Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости. Проведите выходной день на природе в тесном семейном кругу.

Рыбы. Активный, творческий день. Сегодня главное — ничего не перепугать и не отвлекаться на мелочи. Сосредоточьтесь на главном. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. День обещает стать благоприятным для дальнейшей деятельности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев