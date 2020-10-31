В 2021 году в Приамурье модернизируют четыре библиотеки

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Еще одна библиотека Приамурья вошла в список тех, что модернизируют в 2021 году. По нацпроекту «Культура» четыре библиотеки области приобретут новый современный вид, всего на инновации выделили 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

На 410 миллионов рублей решили увеличить финансирование модернизации библиотечных пространств. Благодаря новым условиям в проект смогла попасть еще одна амурская библиотека, современное пространство появится в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской города Свободный.

Таким образом в 2021 году обновят четыре библиотеки: константиновскую центральную, второй филиал березовской, имени Бориса Машука в Благовещенске и центральную имени Н.К. Крупской в Свободном. Всего на модернизацию потратят 30 миллионов рублей.

В этом году после ремонта уже открылись библиотеки в Ивановке и библиотека искусств в Благовещенске. В 2019 году современным пространством стала библиотека имени Чехова.