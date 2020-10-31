Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость
сегодня, 17:20 0

В Амурской области выявили 139 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 139 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 139 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 10 — бессимптомно, у 46 — в виде пневмонии.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 602 заражения. 5 655 человек выздоровели, 63 скончались.

Показатель заболеваемости составляет 835,65 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 409 659 человек, в том числе за последние сутки — 5 454.

Просмотров всего: 255

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 1

На страже здоровья амурчан могут встать 1700 студентов медакадемии
Коронавирус 8

Благовещенских школьников отпустят на каникулы на неделю раньше из-за COVID-19
Коронавирус 2

На борьбу с COVID-19 в Приамурье направлено 500 миллионов
Коронавирус 16

В Амурской области выявлено 132 новых случая коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь