В Амурской области выявили 139 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области выявили 139 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 10 — бессимптомно, у 46 — в виде пневмонии.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 602 заражения. 5 655 человек выздоровели, 63 скончались.

Показатель заболеваемости составляет 835,65 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 409 659 человек, в том числе за последние сутки — 5 454.