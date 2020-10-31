Амурчанин получил исправительные работы за неуплату алиментов

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В Тамбовском районе к исправительным работам за неуплату алиментов приговорили местного жителя. 34-летний мужчина задолжал своему ребёнку более 46 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Житель Тамбовского района без каких-либо уважительных причин решил, что выплачивать алименты на ребёнка не обязательно. Выплаты не поступали с мая по сентябрь 2020 года, за это время долг перед чадом вырос приличный — более 46 тысяч рублей.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но никаких выводов не сделал.

Дело было передано в суд. Недобросовестному отцу назначили пять месяцев исправительных работ, 5% от заработанного будет удержано государством.