В Благовещенске подвели итоги дорожно-ремонтной кампании

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Губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев подвели итоги дорожно-транспортной кампании. Руководители ремонт дорог, проведённый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

В областном центре за прошедший сезон отремонтировали 22 километра дорог, на это потратили около полутора миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Первым проверили участок на улице Калинина — три километра от Тенистой до Краснофлотской. Помимо дорожных работ, здесь заменили освещение — установили новые опоры и светильники.

Оценили и ремонт путерпровода по Загородной. Здесь специалисты провели большую работу: заменили покрытие, установили освещение и лирное ограждение, перенесли канализационный коллектор, заменили балки, и провели устройство переходов и консолей.

На выездном совещании обсудили применение технологии «Сларри Сил», её используют, чтобы продлить срок службы дорог. В этом году такую технологию использовали впервые на подъездах к путепроводу.

— Эта технология была применена экспериментально на территории города Благовещенска. Мы изначально понимали, что могут возникнуть риски, но поскольку эта технология менее затратная и позволяет продлить срок службы дороги, мы ее применили на двух участках. Весной мы вернемся к этому вопросу, посмотрим, как отслужило это покрытие и будем принимать решение – возможно ли применять ее на территории города Благовещенска, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Еще один участок отремонтированный по нацпроекту — 2 километра улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Также в этом году решили досрочно отремонтировать улицу Театральную от Школьной до Моховой Пади. Работы начали 2 сентября, к 30 октября готовность участка — 75 %, полностью обновили покрытие, сдать работу планируют к концу ноября.

— Ведутся работы по обордюриванию и устройству тротуаров, по установке пешеходных ограждений. Остаются работы по установке дорожных знаков и остановочных павильонов, а также укрепительные работы по дну кюветов. Их не провели в теплое время, потому что уровень воды был высокий, сейчас при низком уровне воды мы проведем эти работы, материалы все в наличии, — рассказал представитель подрядчика Александр Алексеев.

По итогам дорожной кампании на 11% увеличилась безопасность дорог и составила 75%, к концу реализации нацпроекта эту цифру планируют увеличить до 85%.

— Объем работ действительно колоссальный. Несмотря на тяжелые погодные условия и коронавирус подрядчики в целом с этой работой справились. Было сделано несколько сложных объектов — путепровод на Загородной, полностью отремонтирована улица Калинина. Были полностью заменены по Калинина и по Ленина сети. Качество устраивает, есть конечно ряд замечаний. Но в целом подрядчики — молодцы, — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Власти на достигнутом останавливаться не собираются, уже идёт подготовка к дорожным работам 2021 года.

— Мы посмотрели и участки, которые необходимо ремонтировать в следующем году. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» это будет улица Горького, улица 50 лет Октября, улица Октябрьская. Также вопрос коснулся ремонта улицы Песчаной. Что касается остальных участков улично-дорожной сети, они будут финансироваться из дорожного фонда, будем их планово ремонтировать, — уточнил мэр Благовещенска Олег Имамеев.