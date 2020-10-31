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31октября
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сегодня, 16:12 1

В больнице Челябинска прогремел взрыв (видео)

В больнице Челябинска прогремел взрыв (видео)
Фото: соцсети

В Челябинске прогремел мощный взрыв, пишут «Известия». Пожар произошел в городской клинической больнице №2 на проспекте Ленина, 82.

По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона в кислородной будке.

На месте работают пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС. Территория больницы оцеплена силами патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Пострадавших нет. Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, при необходимости их переведут в другие больницы, пишет Telegram-канал Mash.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ay

    ay
    20 минут назад

    Мощно звездануло.

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