В больнице Челябинска прогремел взрыв (видео)
В Челябинске прогремел мощный взрыв, пишут «Известия». Пожар произошел в городской клинической больнице №2 на проспекте Ленина, 82.
По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона в кислородной будке.
На месте работают пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС. Территория больницы оцеплена силами патрульно-постовой службы и ГИБДД.
Пострадавших нет. Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, при необходимости их переведут в другие больницы, пишет Telegram-канал Mash.
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