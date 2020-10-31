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31октября
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сегодня, 16:05 0

В Верхнеблаговещенском открыли движение по новому мосту

В Верхнеблаговещенском открыли движение по новому мосту
Фото: благовещенск.рф

Дорожники завершили все работы на мосту в Верхнеблаговещенском, который был частично разрушен затяжными ливнями. На мостовом сооружении заасфальтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, также планируют установить пешеходное ограждение, сообщает пресс-служба города.

Ремонт разрушенного моста начался 1 сентября. Соружение пострадало в августе, после сильных ливней. Эксперты, обследовавшие мост, заключили, что использовать строение небезопасно.

Подрядная организация полностью демонтировала аварийное сооружение, установила новое основание, изготовила армокаркас и уложила лоток.

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#дороги #транспорт

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