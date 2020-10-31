В Верхнеблаговещенском открыли движение по новому мосту
Дорожники завершили все работы на мосту в Верхнеблаговещенском, который был частично разрушен затяжными ливнями. На мостовом сооружении заасфальтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, также планируют установить пешеходное ограждение, сообщает пресс-служба города.
Ремонт разрушенного моста начался 1 сентября. Соружение пострадало в августе, после сильных ливней. Эксперты, обследовавшие мост, заключили, что использовать строение небезопасно.
Подрядная организация полностью демонтировала аварийное сооружение, установила новое основание, изготовила армокаркас и уложила лоток.
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