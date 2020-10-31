Что изменится в нашей жизни с 1 ноября

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В конце ноября завершится срок, когда представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за пандемии, могут обратиться с заявлением об отсрочке по уплате налогов.

Льготную ипотеку продлят до июля следующего, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Купить квартиру в новостройке можно будет под 6,5% годовых.

Со 2 ноября по приказу МВД России начнёт действовать регламент выдачи заключений о возможности использовать пневматику, как огнестрельное оружие. Для этого нужно будет получить соответствующие заключение. Заявление можно будет подать через госуслуги.

Агрегаторов товаров и услуг, чьи доходы за прошлый год составили больше 40 миллионов рублей, обяжут принимать карты «Мир».

Небольшие аварии с 1 ноября можно будет оформить онлайн, без сотрудников ДПС. Отправить извещение в страховую компанию и фотографии с места происшествия можно будет через «Госуслуги».

Новые правила появились и в оформлении европротолоков, теперь участники ДТП могут не приходить к общему мнению.

Также, с начала ноября перестанут выдавать бумажные ПТС — паспорта транспортного средства.

С 1 ноября введут первый в стране национальный стандарт, касающихся переходов для животных. Чтобы снизить аварийность, на дорогах начнут строить экодуки.

Чтобы сократить на рынке количество некачественной продукции и подделок, с ноября импортёры должны будут маркировать шины и покрышки.

Возвращаются рейсы в Сербию, Кубу и Японию. В Токио можно будет попасть из Москвы (два рейса в неделю) и из Владивостока (один рейс в неделю).

Андорра отменит визы для россиян, которые собираются в туристическую поездку сроком до 90 дней.