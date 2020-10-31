В Приамурье дожди и снег: погода на 1 ноября

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В Белогорске пройдут снег и дождь. Днём температура +1°С...+2°С, ночью -3°С, ветер разных направлений до 3 метров в секунду.

В Завитинске днём небольшой дождь, который к вечеру сменится на снег. Днём температура +1°С...+2°С, ночью -2°С, ветер южный до 4 метров в секунду. Ночью -3°С…-1°С, ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

В Райчихинске также днём небольшой дождь, вечером —снег. Днём температура +1°С...+2°С, ночью -3°С…-1°С, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Архаре небольшой дождь. Днём температура +3°С...+4°С, ночью 0°С...-1°С, ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

В Свободном снег. Днём температура 0°С...+1°С, ночью до -1°С. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.

В Шимановске тоже снег. Температура днём -1°С...0°С, ночью -4°С...-2°С. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В Зее небольшой снег. Температура днём -2°С…-1°С, ночью -5°С…-3°С. Ветер северный до 4 метров в секунду.

В Сковородино небольшой снег. Днём до -7°С, ночью похолодает до -11°С. Ветер северный до 6 метров в секунду.

В Тынде пасмурно. Днём воздух прогреется до -8°С, ночью похолодает до -14°С, пройдёт небольшой снег. Ветер северный 4 метра в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью снег. Днём небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С...-3°С, днём +2°С...+1°С.