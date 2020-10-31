На страже здоровья амурчан могут встать 1700 студентов Медакадемии

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На совещании с врачами амурских больниц и ректором медакадемии губернатор Приамурья Василий Орлов предложил задействовать студентов медицинской академии, чтобы помочь амурским медикам. Глава региона отметил что они могут быть задействованы в работе с различными формами и бланками, — рассказали в пресс-службе правительства области.

На данный момент в медицинских организациях области трудится 260 студентов, 128 и них в красной зоне, но потребность в медицинских специалистах остаётся. Согласно заявкам организаций, еще требуется 158 специалистов младшего мед персонала, 35 — среднего и 15 врачей-ординаторов.

— Студенты уже помогают снять кадровое напряжение. Сейчас в штате больницы работают 14 врачей – стажеров, это врачи – ординаторы. Стоит отметить, что они показали себя во многих отношениях лучше, чем врачи, приезжающие из районов. Главные преимущества — тяга к знаниям, обучаемость и владение компьютером, — отметил главврач благовещенской городской больницы Александр Сучков.

По наблюдениям специалистов, молодой персонал реже болеет, а если и инфицируются, то легче переносят болезнь.

— То, что уже сделано, – хорошо, но мы с вами должны определить, что нужно сделать, чтобы решить проблему. В Амурской Медакадемии – 1700 студентов, которые могут помочь значительно снизить нагрузку на амурских медиков. Их можно задействовать при выполнении, в том числе и «бумажной» работы при заполнении различных форм и бланков. Работать в режиме колоссальной нагрузки, которая сейчас сложилась в медорганизациях области, очень трудно. Но такая обстановка сохранится у нас еще несколько месяцев, поэтому нам необходимо помочь трудовым коллективам. Сейчас ресурс Медакадемии использован не полностью. Подумайте и подайте предложения в Минздрав области, — призвал главврачей губернатор Василий Орлов.

Привлечь к работе с коронавирусом профессорско-преподавательский состав, для удалённых консультаций, предложила исполняющая обязанности министра здравоохранения области Светлана Леонтьевна.

В Приамурье на борьбу с COVID-19 уже были направлены федеральные и военные медики, об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.