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31октября
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сегодня, 13:27 4

Хабаровчане заметили огромное НЛО над городом

Вчера вечером в небе над Хабаровском заметили неопознанные объекты.

НЛО было видно даже в городе. Тела огромного размера двигались в северном направлении. Метеориты это или метеоры — пока неизвестно.

— Возможно, что это крупный болид, видео, к сожалению, не даёт ясной картины. Судя по тому, что след удлиняется, объект разрушается, — отметил Владимир Моисеев, руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске».

Астроном также пояснил, что объект входит в атмосферу под небольшим углом, а потому и скорость не столь высока. Из-за этого и разрушается тело не так быстро. Более точную информацию учёные смогут предоставить после детального изучения видео, пишут dvnovosti.ru.

Просмотров всего: 848

#природа

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    35 минут назад

    АИ, а че из Зимбабвы нет новостей?

  • Undertaker

    Undertaker
    30 минут назад

    Чем вас мугабе бункерный не устраивает?

  • Sasha028

    Sasha028
    3 минуты назад

    Это новый фургаломобиль)))

  • Sasha028

    Sasha028
    2 минуты назад

    Это новый фургаломобиль)))

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