Хабаровчане заметили огромное НЛО над городом

Вчера вечером в небе над Хабаровском заметили неопознанные объекты.

НЛО было видно даже в городе. Тела огромного размера двигались в северном направлении. Метеориты это или метеоры — пока неизвестно.

— Возможно, что это крупный болид, видео, к сожалению, не даёт ясной картины. Судя по тому, что след удлиняется, объект разрушается, — отметил Владимир Моисеев, руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске».

Астроном также пояснил, что объект входит в атмосферу под небольшим углом, а потому и скорость не столь высока. Из-за этого и разрушается тело не так быстро. Более точную информацию учёные смогут предоставить после детального изучения видео, пишут dvnovosti.ru.