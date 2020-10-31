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31октября
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сегодня, 12:15 0

Коренные малочисленные народы получили квоты на вылов краба в промышленных масштабах

Коренные малочисленные народы получили квоты на вылов краба в промышленных масштабах
Фото: pixabay.com

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока на 2021 года подали заявку на вылов краба в объёме 255 тонн. По мнению экспертов такие объемы выловить традиционным способом невозможно, пишет «КоммерсантЪ».

В соответствии с существующим законодательством коренные малочисленные народы имеют право на вылов краба традиционным способом для поддержания исторически сложившегося быта. Представители народа севера подают в администрацию субъекта заявку на вылов необходимого объема краба и эта квота исключается из общей квоты на вылов морских обитателей. В 2020 запрашиваемый объем составил 19 тонн краба, а в 2021 объем вырос до 255 тонн, что соотносится с промышленными масштабами.

Эта проблема затронула прежде всего Хабаровский, Приморский и Камчатский края. Георгий Мартынов, президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья считает, что под прикрытием коренных малочисленных народов недобросовестные краболовные компании обходят действующее законодательство. Выловленный краб же не пойдет на поддержания традиционного уклада жизни народов севера, а на рынки. До пандемии COVID-19 российские крабы торговались примерно по $15–18 за киллограм.

Президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов считает, что для решения этой проблемы необходимых установить жесткие критерии для получения статуса коренных малочисленных народов, так как сейчас сделать это очень просто.

Президент ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко предлагает региональным властям для установки квот для народов севера ориентироваться не на их заявки, а на фактически выловленный объем краба в прошлом году.

В Минсельхозе признают, что вопрос совершенствования законодательства в этой сфере является актуальным. По словам представителя министерства, сейчас идет совместная работа с Росрыболовством по согласованию подходов в данной области с Федеральным агентством по делам национальностей и другими заинтересованными ведомствами.

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#Дальний Восток #закон

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