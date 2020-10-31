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31октября
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сегодня, 12:05 3

В Благовещенске построят ярмарочный комплекс на 320 теремов

В Благовещенске построят ярмарочный комплекс на 320 теремов
Фото: pixabay.com

Компания «Русские ярмарки» построит в Благовещенске ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости на 320 теремов. Проект создания сети круглогодичных ярмарок реализуется в 170 городах России по поручению президента Владимира Путина.

В Благовещенске появится ярмарка на 320 теремов. Для строительства понадобится участок 140 на 140 метров, площадью 2,8 гектара.

Новый современный комплекс придет на смену крестьянским рынкам, построенным в 70-тых годах прошлого века.

Согласно проекту, в центре комплекса расположится центральная площадь. Вокруг появятся рестораны с террасами, супермаркет, торговые терема. Внутри ярмарки расположатся зоны для развлечений — детская площадка, площадка с аттракционами, открытый театр и каток, сообщает администрация Благовещенска.

— Оформление торговых площадей будет выполнено в формате терема — стилизованного торгового павильона для предпринимателя. Такие павильоны будут утеплёнными, что позволит вести торговую деятельность круглогодично. Ярмарки обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу, местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции, дадут дополнительный стимул развитию народных промыслов, позволят выйти на рынок небольшим производителям и крестьянско-фермерским хозяйствам, которые по объективным причинам не могут вывести свою продукцию на прилавки торговых сетей, — рассказали представители ООО «Русские ярмарки».

Администрация Благовещенска уже подыскала варианты земельных участков, которые предлагается использовать под строительство комплекса.

— Мы знаем, что розничные рынки и ярмарки занимают особое место в системе торгового обслуживания населения. Этот формат интересен покупателям, так как позволяет приобретать свежие продукты питания, напрямую у сельхозпроизводителя по приемлемой цене. Также этот формат выгоден и для самих предпринимателей, так как требует минимум инвестиций и позволяет вывести свою продукцию напрямую к покупателю, минуя крупные торговые сети. Администрация города Благовещенска в настоящее время уделяет очень большое внимание развитию именно рыночной торговли. Сейчас ведём переговоры с «Русскими ярмарками». Предварительно определили несколько потенциально привлекательных для них земельных участков. Это может быть или 800 квартал города, или микрорайон, или другой район города, — сообщил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

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#бизнес #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    о!Ноженкин проснулся

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    О том, что концепция все же получила поддержку, причем сразу от президента Владимира Путина, стало известно в сентябре — на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент поручил правительству поддержать проект.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/business/13/11/2019/5dca6a5f9a7947b79c5263da

    На госбабки сдавать новые площади в аренду под прикрытием госпроекта.

    Бизнесмены хреновы.

    Крестьянам нужно помогать, а не додаивать их.

  • Разнящий

    Разнящий
    17 минут назад

    А ярмарочные казни будут?

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