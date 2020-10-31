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31октября
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сегодня, 11:18 2

Возле ВДНХ в Благовещенске разбились несколько машин

Возле ВДНХ в Благовещенске разбились несколько машин
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Возле ВДНХ в Благовещенске столкнулись несколько машин. По кадрам, запечатлённым очевидцами, заметно, что авария довольно серьёзная.

Подписчики паблика @kriminal.blg поделились снимками и видео с места аварии в Благовещенске. Очевидцы запечатлели ДТП в районе ВДНХ.

Судя по кадрам, в аварии пострадали несколько автомобилей. Одна из машин оказалась сильно повреждена, а из искорёженного багажника от удара высыпались мешки с овощами.

Один из подписчиков в комментариях к видео назвал виновником аварии водителя автомобиля Toyota Probox. По его словам, хозяин авто уходил от погони сотрудников полиции. Получить официальную информацию от ГИБДД пока не удалось.

Просмотров всего: 626

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    38 минут назад

    ну, чё, фсё карашо, фсё нармально: область жывёт

  • Дан

    Дан
    34 минуты назад

    ой, забыл напесать: путин же веноват. вирус в области, а он в бункере, а подвалы обл б-цы завалены ковидными трупаками. ужассс. Как жыть? куда бижать? каму атдаться?

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