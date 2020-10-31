Амурское предприятие подозревают в браконьерском промысле осетровой рыбы

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Россельхознадзор выявил в Приамурье подозрительную схему оборота икры и рыбы осетровых видов. Предприятие за 2020 год, согласно отчётам компании, произвело 23 300 килограммов икры и рыбы осетровых видов, из которых 4 300 килограмм составила икра и 19 000 килограмм — рыба.

В качестве сырья производитель использовал 438 особей гибридов рыб семейства осетровых — калуги и амурского осётра. Рыба, согласно документам, была выращена в Китае и ввезена несколькими партиями в декабре 2019 года и августе 2020 года.

Проверка показала, что китайское предприятие, которое поставило рыбу с икрой в адрес организации, не аттестовано на поставки чёрной икры в Россию.

Количество выработанной продукции также вызвало вопросы у специалистов. Вес одного гибрида калуги и амурского осётра на момент убоя должен составлять от 35 до 70 килограммов. Возраст рыбы на момент убоя не превышал 3 — 5 лет.

Созревание икры у самок гибрида калуги и амурского осетра наступает в 4 – 5 летнем возрасте, при этом вес самой рыбы к 5 летнему возрасту приблизительно составляет около 10 килограммов при выращивании в садках, и до 20 килограммов при выращивании в установках замкнутого водоснабжения.

Если учесть, что максимальный вес 5-летней особи живой рыбы составляет даже 20 килограмм, и то, что все 438 особей были самками, то из этого количества рыбы можно выработать только 8 760 килограмм икры и рыбы, из которых 1 752 килограмма составила бы икра, а 7 008 килограмм — рыба.

Организация реализовывала икру индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в Москве и Амурской области. Икра отправлялась и в адрес одной из компаний Тверской области, где её переупаковывали и выпускали под маркировкой и торговой маркой местной компании, грубо нарушая действующее законодательство.

Россельхознадзор не исключает, что предприятие, расположенное в Амурской области, может участвовать в легализации продукции браконьерского промысла осетровых видов рыб.

Действие разрешения на ввоз из Китая гибридов рыб семейства осетровых для этой организации приостановлено.

Проверка показала многочисленные нарушения требований Технического регламента таможенного союза. Организацию привлекли к административной ответственности, фирме грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.