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В Благовещенске помолились об избавлении от коронавируса

В Благовещенске помолились об избавлении от коронавируса
Фото: blaginform.ru

Православные Благовещенска помолились об избавлении от коронавируса. Акафистное пение у Албазинского чудотворного образа Божией Матери возглавил Архиепископ Лукиан.

30 октября архиепископ Лукиан возглавил акафистное пение у Албазинского чудотворного образа Божией Матери в Благовещенском кафедральном соборе. На время общей молитвы в соборе установили точную копию чудотворной Жировицкой иконы Божией Матери. В богослужении приняли участие и прихожане.

Чудотворной Албазинской иконе Божией Матери более четырёх столетий. По молитвам у главной Дальневосточной святыни совершалось заступничество Божией Матери во время обстрела Благовещенска в 1900 году, прекращались эпидемии, сообщает портал Благовещенской епархии.

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#религия

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