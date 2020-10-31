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31октября
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сегодня, 09:59 0

Благовещенец нашёл ключи от чужой машины и решил покататься

Благовещенец нашёл ключи от чужой машины и решил покататься
Фото: klub-masterov.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, которого обвиняют в угоне автомобиля. В августе благовещенец заметил «Toyota Ist», в двери которой торчала связка ключей. Мужчина сначала даже решил вернуть ключи владельцу, но потом что-то пошло не так.

Мужчина закрыл автомобиль и пошёл в магазин, а затем в спортзал поблизости. Но найти владельца машины не удалось. Тогда благовещенец сел за руль и уехал.

Таким образом, мужчина умышленно, неправомерно, без цели хищения, завладел автомобилем марки «Toyota Ist» стоимостью 320 000 рублей.

В отношении жителя областного центра завели уголовное дело. Чуть позже хозяин автомобиля обратился в суд с заявлением о прекращении уголовного дела. Оказалось — подсудимый полностью возместил причинённый ущерб.

Суд принял решение прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, сообщает Благовещенский городской суд.

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#криминал #происшествия #суды

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