Лесник из Владивостока спас от гибели цаплю

Фото: @siberiantiger_center

Во Владивостоке лесник спас попавшую в резервуар с водой и мазутом цаплю.

Бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец спас цаплю. Птица застряла в резервуаре с водой и мазутом, который установлен на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Лесник вытащил цаплю из ёмкости и позже передал орнитологам.

— Я работаю в направлении развития музея Владивостокская крепость. Мне сообщили, что на Дальхимпроме есть заброшенная территория с бывшей электростанцией. Ранее я думал, что это конюшня, ну и решил сходить, осмотреть место, удостовериться. Когда добрался туда, услышал, что кто-то рядом курлычет. Обернулся, увидел резервуар с водой, а там цапля сидит, — рассказал Руслан Дочинец.

Птица уже вымазала крылья мазутом и не могла выбраться сама. Мужчина привёз верёвку, лестницу и гидрокостюм, залез в резервуар и вытащил цаплю.

По мнению лесника, птица полезла в воду за лягушками. Скорее всего, цапля просидела в заточении около недели, так как была сильно истощена. Руслан Дочинец забрал птицу домой, накормил её и дождался орнитологов. Цапля отправилась в Центр спасения животных «Тигр» во Владивостоке.

Руслан уже не в первый раз помогает птицам и животным. Он уже спасал сову, которую заклевали вороны и вытащил из ямы лису, сообщает newsvl.ru.

В Приамурье тоже живут неравнодушные к беде животных люди. На этой неделе пожарный из Райчихинска помог застрявшей в заборе косуле. Пожарный возвращался с ночного дежурства домой и заметил бегущую по тротуару косулю. Через несколько минут она побежала к музыкальной школе, но застряла в заборе. Мужчина помог вызволить животное.