Лесник из Владивостока спас от гибели цаплю
Во Владивостоке лесник спас попавшую в резервуар с водой и мазутом цаплю.
Бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец спас цаплю. Птица застряла в резервуаре с водой и мазутом, который установлен на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Лесник вытащил цаплю из ёмкости и позже передал орнитологам.
— Я работаю в направлении развития музея Владивостокская крепость. Мне сообщили, что на Дальхимпроме есть заброшенная территория с бывшей электростанцией. Ранее я думал, что это конюшня, ну и решил сходить, осмотреть место, удостовериться. Когда добрался туда, услышал, что кто-то рядом курлычет. Обернулся, увидел резервуар с водой, а там цапля сидит, — рассказал Руслан Дочинец.
Птица уже вымазала крылья мазутом и не могла выбраться сама. Мужчина привёз верёвку, лестницу и гидрокостюм, залез в резервуар и вытащил цаплю.
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Эта цапля уже едет к нам! А вот история ее спасения: ⠀ 29 октября бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец спас цаплю, которая застряла в резервуаре с водой и мазутом на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Мужчина вызволил птицу и приютил до тех пор, пока её не заберут орнитологи. «Я работаю в направлении развития музея Владивостокская крепость. Мне сообщили, что на Дальхимпроме есть заброшенная территория с бывшей электростанцией. Ранее я думал, что это конюшня, ну и решил сходить, осмотреть место, удостовериться. Когда добрался туда, услышал, что кто-то рядом курлычет. Обернулся, увидел резервуар с водой, а там цапля сидит». ⠀ Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2020/10/29/194201/#ixzz6cNweHEbt ⠀ #цапля #сераяцапля #достояниероссии #помощьптицам #сохранимприродувместе
По мнению лесника, птица полезла в воду за лягушками. Скорее всего, цапля просидела в заточении около недели, так как была сильно истощена. Руслан Дочинец забрал птицу домой, накормил её и дождался орнитологов. Цапля отправилась в Центр спасения животных «Тигр» во Владивостоке.
Руслан уже не в первый раз помогает птицам и животным. Он уже спасал сову, которую заклевали вороны и вытащил из ямы лису, сообщает newsvl.ru.
В Приамурье тоже живут неравнодушные к беде животных люди. На этой неделе пожарный из Райчихинска помог застрявшей в заборе косуле. Пожарный возвращался с ночного дежурства домой и заметил бегущую по тротуару косулю. Через несколько минут она побежала к музыкальной школе, но застряла в заборе. Мужчина помог вызволить животное.
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