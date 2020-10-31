С 1 ноября оформлять ДТП можно будет с помощью мобильника

Извещение о ДТП с 1 ноября теперь можно оформить в электронном виде без привлечения сотрудников ГИБДД с помощью приложения «Помощник ОСАГО», сообщает портал «AUTONEWS».

В случае, если автомобиль попал в аварию и оба водителя согласны с тем, кто виноват в столкновении извещение о ДТП возможно оформить в приложении при соблюдении ряда условий. Во-первых, оба собственника автомобилей – это физические лица. Во-вторых, у обоих участников аварии есть личный кабинет на портале госуслуг. В-третьих, у приложения должен быть доступ в интернет. При соблюдении этих условий приложение автоматически получит информацию о водительском удостоверении, свидетельство о регистрации транспортного средства с личного кабинета госуслуг.

На усмотрение участников аварии предусмотрены 2 варианта оформления ДТП. Первый – с фотофиксацией. Такой способ даст возможность получить выплаты в пределах максимального лимита в 400 тысяч рублей.

Второй вариант – это извещение без фотофиксации. В этом случае выплата составит не более 100 тысяч рублей.

Электронное оформление аварий не единственное нововведение этой осени. Напомним, что уже было увеличение цены полиса обязательного страхования автомобиля. Стоимость страховки повысилась на 10%. Кроме того страховые компании теперь устанавливают тарифы для каждого клиента индивидуально исходя из его стажа и характера вождения.