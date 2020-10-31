Прораба строительства «Силы Сибири» будут судить из-за гибели сварщика

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По версии следствия, прораб АО «Ленгазспецстрой» не рассказал должным образом Дейкуну о характере и месте предстоящих работ на магистральном газопроводе. Кроме того, после обнаружения утечки газа не эвакуировал сварщика.

Андрей Дейкун погиб от удушья из-за вдыхания воздуха с примесью азота.

Прорабу предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.