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31октября
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сегодня, 07:00 0

Прораба строительства «Силы Сибири» будут судить из-за гибели сварщика

Прораба строительства «Силы Сибири» будут судить из-за гибели сварщика
Фото: pixabay.com

Главное следственное управление следственного комитета России завершило расследование уголовного дела по факту гибели электросварщика АО «Ленгазспецстрой» Андрея Дейкуна в Амурской области. Как сообщает пресс-служба СКР, рабочий задохнулся в августе 2019 года из-за утечки газа вблизи поселка Могот Тындинского района.

По версии следствия, прораб АО «Ленгазспецстрой» не рассказал должным образом Дейкуну о характере и месте предстоящих работ на магистральном газопроводе. Кроме того, после обнаружения утечки газа не эвакуировал сварщика.

Андрей Дейкун погиб от удушья из-за вдыхания воздуха с примесью азота.

Прорабу предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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#криминал #происшествия #строительство #суды

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