Прораба строительства «Силы Сибири» будут судить из-за гибели сварщика
Главное следственное управление следственного комитета России завершило расследование уголовного дела по факту гибели электросварщика АО «Ленгазспецстрой» Андрея Дейкуна в Амурской области. Как сообщает пресс-служба СКР, рабочий задохнулся в августе 2019 года из-за утечки газа вблизи поселка Могот Тындинского района.
По версии следствия, прораб АО «Ленгазспецстрой» не рассказал должным образом Дейкуну о характере и месте предстоящих работ на магистральном газопроводе. Кроме того, после обнаружения утечки газа не эвакуировал сварщика.
Андрей Дейкун погиб от удушья из-за вдыхания воздуха с примесью азота.
Прорабу предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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