Выбор читателей за 30 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 30 октября.

Исследователи из Массачусетской больницы в США обнаружили, что переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с кожными покровами, пишет РИА Новости.

В среду, 28 октября, Россельхознадзор по Амурской области выявил фантомную площадку по производству молочной продукции. Площадка, якобы расположенная в Серышевском районе, на деле оказалась несуществующей. А по адресу её регистрации ведёт деятельность ИП, не имеющий отношения к ООО.

В Чите скончалась 64-летняя женщина, которая лечилась от коронавируса дома. Читинка не дождалась приезда врачей, когда ей стало хуже.

В течение суток в Приамурье выявлено 132 новых заражённых коронавирусной инфекцией. Обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.