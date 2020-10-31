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31октября
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сегодня, 08:37 0

Для Всероссийской переписи-2021 снимут «Смешариков» почти за восемь миллионов рублей

Для Всероссийской переписи-2021 снимут «Смешариков» почти за восемь миллионов рублей
Фото: strana2020.ru

К Всероссийской переписи населения 2021 года снимут специальную серию «Смешариков». Она будет идти 13 минут и выйдет не раньше 1 апреля 2021 года. За эпизод Росстат заплатит 7,8 миллионов рублей, сообщает РБК.

Серия будет называться «Перепись — дело коллективное». В эпизоде появятся все основные персонажи «Смешариков». Его опубликуют в официальных аккаунтах проекта, а также покажут на детских телеканалах.

В стоимость контракта входит создание оригинального сценария, музыки и песни. А сам эпизод создадут в смешанной 2D- и 3D-анимации и озвучат.

— Тема переписи населения органично впишется во вселенную «Смешариков». Благодаря сценаристам и художникам всё смотрится живо и интересно, — рассказали в Росстате.

В общей сложности на поддержку переписи-2021 Росстат потратит 915 миллионов рублей. Субподрядчиком станет компания «Мармелад-медиа», а также компании группы «КРОС». Последние организуют «тематические разделы» о переписи в том числе на Aif.ru, habrahabr.ru, YaPlakal.ru. Также они создадут видеоролики для YouTube, соцсетей и для показа в автобусах Москвы и Санкт-Петербурга.

Исполнители контракта создадут ещё и онлайн-игру, онлайн-викторину и чат-бота. Предполагается, что онлайн-игра привлечёт к переписи россиян, которые родились после 1980 года.

Последний раз перепись населения в России проводили в 2010 году. Следующую планировали на октябрь 2020-го, но из-за эпидемии COVID-19 перенесли на апрель 2021-го.

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#российская власть

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