Гороскоп 31 октября: Львы договорятся со всеми, а Водолеям не придётся отдыхать

Восход Солнца: 07:18

Заход Солнца: 17:07

Солнце в Скорпионе.

Овен. Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому никого не слушайте, доверяйте своему опыту и интуиции. День будет практически полностью расписан, при этом вам придётся побывать на многих важных и ответственных мероприятиях.

Телец. Активный день. Ваша инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака, для зачатия.

Близнецы. Не переживайте, что финансы у вас не задерживаются, период такой! Денежные поступления возобновятся уже в январе и дискомфорта вы не ощутите. Семейные хлопоты выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Возможна ссора или разногласия с кем-нибудь из близких родственников.

Рак. Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что постарайтесь определить приоритеты. Вероятны осложнения, которые могут возникнуть из-за неверной оценки ситуации, опрометчивых обещаний или перегруженности работой.

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Лев. Удастся со всеми договориться, а это уже отличная новость! Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребуют отвас большой собранности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.

Дева. Критический день. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звёзды предостерегают от ссор на почве ревности или обид на почве уязвленного самолюбия. Обратите самое пристальное внимание на имущество: вероятны кражи или пожар.

Весы. Вероятно, вас ожидают ошибки в поведении из-за неверного представления о ситуации. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.

Скорпион. Благоприятный день для любого дела, однако звёзды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями. Ваше веселье, остроумие и находчивость сделают вас центром компании. Некоторая нетактичность в поведении или далеко зашедшая шутка может стать причиной недоразумения, но конфликт будет улажен: окружающие знают, что вы не образец дипломатичности и искренне сожалеете о допущенных промахах.

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Стрелец. Сегодня займитесь укреплением своего здоровья и авторитета у близких людей, так как не исключено небольшое разочарование в личной жизни. Первая половина дня чревата просчётами или обманами — ваша излишняя доверчивость повлечёт за собой финансовые потери.

Козерог. Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается вашей профессиональной деятельности. Отличное время для воплощения в жизнь планов, связанных с улучшением карьерных перспектив. Не бойтесь намекнуть шефу о том, что вы уже переросли свою текущую должность.

Водолей. Вероятно, даже в выходной день вам отдыхать не придется, ведь вы занимаетесь очень важным проектом или ожидаете решения вопроса. Водолей окажется в неприглядном положении, когда начнет лютовать и буйствовать в коллективе. Вы даже толком не сможете выразить то, что хотите.

Рыбы. Сегодня очень хорошо заводить новые знакомства — вы можете блеснуть, показать себя в самом выгодном свете или создать некую базу для будущего финансового взлета. Все покупки, которые вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными. Сегодня вас ожидает успех, вот только не переоценивайте свои силы и возможности партнеров, иначе потонете в рутине и мелких второстепенных деталях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев