Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны

Родившиеся в ноябре люди — самые загадочные. Им присущи сила воли, харизма и интеллект. Ноябрь богат на роковых женщин и опасных мужчин. Но покорить мир им мешают внутренние страхи и чрезмерные амбиции.

Овен. Овны в ноябре смогут выгодно продать какую-то свою идею или использовать какой-то свой замысел для организации достаточно крупного мероприятия.

Телец. В ноябре 2020 года особенно актуальным для Тельцов будет вопрос развития и самосовершенствования. Это даст возможность не только защитить себя от аферистов и обманщиков, но и будет полезным в дальнейшей жизни.

Близнецы. Для Близнецов ноябрь будет лишён каких-либо из ряда вон выходящих событий. Вы сосредоточитесь исключительно на доработке всего, что было начато вами месяцем раньше, а также начнёте активную подготовку к встрече Нового года.

Рак. Первая половина ноября для Раков связана с необходимостью подводить некоторые итоги, отдавать долги, выполнять свои обещания. Это период духовной трансформации, изменения привычного уклада, избавления от вредных привычек. Возрастет решительность и предприимчивость Раков, поэтому они не упустят благоприятных возможностей.

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Лев. Львы в ноябре добьются ошеломляющего успеха. Возможно, вы оставите в прошлом какие-то сомнения и рабочие проблемы, а может, начнёте активно трудиться на новом поприще, но в любом случае ваша деятельность станет приносить вам не только хороший доход, но и моральное удовлетворение.

Дева. Девам в этом месяце можно смело менять свою жизнь и место работы. Не стоит бояться совершить ошибку или где-то прогадать. Если есть возможность улучшить своё благосостояние, то её нужно использовать!

Весы. Ноябрь позволит существенно укрепить свои профессиональные позиции, а также можно получить повышение, рассчитывать на увеличение зарплаты. В свою очередь, перспективы служебного роста, новые источники дохода позволят более ярко продемонстрировать общественности ранее скрытые способности.

Скорпион. Звезды советуют Скорпионам в этот период в любых делах выжидать подходящий момент, тем более, что терпения Скорпионам не занимать.

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Стрелец. Стрельцам в ноябре придется столкнуться с какими-то непредвиденными трудностями, в том числе и финансового характера. К тому же вы будете вынуждены заниматься решением не просто давних, а застарелых проблем, которые вы по каким-то причинам упорно игнорировали.

Козерог. Месяц ожидается достаточно напряжённым, что, впрочем, не помешает активной социальной жизни. Козероги в ноябре 2020 года получают в подарок от планет особую привлекательность и шарм, стремятся пользоваться любой возможностью познакомиться с новыми людьми.

Водолей. Ситуация на небе намного улучшится и будет располагающей к началу нового учебного года и очередного этапа в трудовой деятельности. Уже с 5 ноября начнет ожи­вать бизнес, а также учебная активность, начнут обозначаться новые перспективы.

Рыбы. Для Рыб ноябрь станет периодом очень простым, хотя и несколько однообразным. За лето вы успели внести финальный штрих в дела, которым до этого посвятили много сил и внимания. Вот почему, встречая осень, вы будете чувствовать себя довольно расслабленно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев