Благовещенских школьников отпустят на каникулы на неделю раньше из-за COVID-19

Мэр Благовещенска Олег Имамеев принял решение распустить школьников на каникулы. Начнутся они с 8 ноября и продлятся две недели. Это, по мнению властей, должно поспособствовать борьбе с коронавирусом.

29 октября мэр объявил опрос на своей странице в Instagram. Благовещенцам было предложено высказать своё мнение по поводу перевода всех школ города на дистанционное обучение. В итоге 71 процент респондентов проголосовали за «дистанционку». В опросе приняло участие порядка 13 тысяч человек.

«Я сейчас не буду приводить контраргументы по позициям обеих сторон. По простой причине — я согласен с ними обеими. И с тем, что школы в нынешней ситуации, как и любое место массового пребывания, потенциально опасно с точки зрения распространения инфекции. В то же время и с тем, что дистанционное обучение зачастую лишь суррогат традиционного образования. И с тем, что сегодня практически любое решение лишь полумера, и что дети могут слоняться без дела, и что надо все закрывать, и что нельзя все закрывать, и так далее…», — написал Олег Имамеев в Instagram.

Итогом совещания со специалистами стало решение не переходить на дистанционное обучение, но распустить детей на каникулы.

«За это время внимательно мониторим ситуацию, смотрим динамику по коронавирусу. И дальше уже принимаем решение. Или дети идут в школу, или дистанционный формат. Все будет зависеть от развития пандемии в Благовещенске», — заявил мэр.

Стоит отметить, что учащиеся школ №№ 12, 14 и 17, а также прогимназии, в которых сохранили систему обучения по четвертям, уже находятся на каникулах. Они выйдут на учёбу 6 ноября. Если ситуация с коронавирусом усугубится, на «дистанционку» могут перевести и эти учреждения.

Накануне специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендовали перевести на дистанционное обучение все организации дополнительного образования в Приамурье. Остановить быстрое распространение вируса, по мнению эпидемиологов, поможет и ограничение работы точек общепита — их предложено закрывать уже в 18:00.

За переход школ на дистанционное обучение высказалась в открытом письме учительница благовещенской гимназии №1 Людмила Ситникова. Она сама заболела коронавирусом, её родители тоже. Учитель уверена, что дистанционное обучение позволит спасти очень много жизней.