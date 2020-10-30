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30октября
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сегодня, 18:30 0

На борьбу с COVID-19 в Приамурье направлено 500 миллионов

На борьбу с COVID-19 в Приамурье направлено 500 миллионов
Фото: pixabay.com

Законодательное собрание Приамурья внесло правки в бюджет этого года. Большую часть расходов направили на борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

На поддержку экономики региона, профилактику заболеваний и устранение последствий распространения новой короновирусной инфекции решено направить сумму в размере 500 миллионов рублей.

Другими крупными статьями расходов стали помощь зоозащитным организациям, медицинским сотрудникам, учреждениям соцзащиты, Амурскому казачьему колледжу и многое другое.

Напомним, что именно по причине распространения коронавируса Законодательное Собрание Амурской области ушло на удаленную работу и окончательное решение по бюджету было принято в формате онлайн голосования.

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#коронавирус #областная власть #финансы

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