На борьбу с COVID-19 в Приамурье направлено 500 миллионов

На поддержку экономики региона, профилактику заболеваний и устранение последствий распространения новой короновирусной инфекции решено направить сумму в размере 500 миллионов рублей.

Другими крупными статьями расходов стали помощь зоозащитным организациям, медицинским сотрудникам, учреждениям соцзащиты, Амурскому казачьему колледжу и многое другое.

Напомним, что именно по причине распространения коронавируса Законодательное Собрание Амурской области ушло на удаленную работу и окончательное решение по бюджету было принято в формате онлайн голосования.