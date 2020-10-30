Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в московском СИЗО
Актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где он находится сейчас. Об этом рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович, пишет ТАСС.
Она сообщила, что Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. По ее словам, там лучше, чем в колонии. Осужденные в хозотряде живут в комнатах, а не в камерах, им разрешены свидания с родными и ежевечерние звонки.
Также в СИЗО-5 есть зал для культурных мероприятий, где актер сможет выступать перед публикой и даже создать тюремный театр.
Литвинович добавила, что почти все в хозотряде освобождаются условно-досрочно.
Защитник Ефремова сообщил, что вопрос о том, останется артист в хозотряде СИЗО или нет, решится после рассмотрения кассационной жалобы.
Просмотров всего: 113