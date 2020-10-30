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30октября
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сегодня, 18:07 0

Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в московском СИЗО

Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в московском СИЗО
Фото: ridus.ru

Актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где он находится сейчас. Об этом рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович, пишет ТАСС.

Она сообщила, что Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. По ее словам, там лучше, чем в колонии. Осужденные в хозотряде живут в комнатах, а не в камерах, им разрешены свидания с родными и ежевечерние звонки.

Также в СИЗО-5 есть зал для культурных мероприятий, где актер сможет выступать перед публикой и даже создать тюремный театр.

Литвинович добавила, что почти все в хозотряде освобождаются условно-досрочно.

Защитник Ефремова сообщил, что вопрос о том, останется артист в хозотряде СИЗО или нет, решится после рассмотрения кассационной жалобы.

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#ДТП #происшествия #суды

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