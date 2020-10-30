В Амурской области выявлено 132 новых случая коронавируса

В течение суток в Приамурье выявлено 132 новых заражённых коронавирусной инфекцией. Обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

— 30.10.2020 в Амурской области выявлено 132 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 2,1 процента. У 74 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (56 проценнтов), у 12 – бессимптомно (9 процентов), у 46 – в виде пневмонии (35 процентов), — сообщили в ведомстве.

Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 6463. Погибло 63 пациента. Выздоровлением закончилось заболевание у 5561 амурчанина.