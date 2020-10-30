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30октября
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сегодня, 18:07 9

В Амурской области выявлено 132 новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено 132 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com

В течение суток в Приамурье выявлено 132 новых заражённых коронавирусной инфекцией. Обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

— 30.10.2020 в Амурской области выявлено 132 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 2,1 процента. У 74 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (56 проценнтов), у 12 – бессимптомно (9 процентов), у 46 – в виде пневмонии (35 процентов), — сообщили в ведомстве.

Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 6463. Погибло 63 пациента. Выздоровлением закончилось заболевание у 5561 амурчанина.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Почему перестали передавать инфу по районам и населённым пунктам?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Зачем?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Вам не интересно, а мне даже очень!!

  • BS28RUS

    BS28RUS
    2 часа назад

    132 это пятая или десятая часть от реально заболевших? У меня родителей контактные , с температурой, пенсионеры им говорят приедем возьмём тест в течении 8 дней.

  • Елена Благовещенск

    Елена Благовещенск
    1 час назад

    поликлиника 1 каким образом отношение к пациентам. взяли анализы 9 дней назад при вызове врача на дом и никаких результатов. очередь к врачу 6 часов с температурой.врач даже не послушала и не измерила температуру.в регистратуру дозвониться не возможно если очередь звонка подходит первая то просто обрывается звонок. а ведь люди звонят на стационарный телефон с мобильных. где контроль?

  • Мио

    Мио
    1 час назад

    Когда уже по погибшим властьимущие врать перестанут?

  • Мио

    Мио
    1 час назад

    Ой, простите. Заклинило.

  • full

    full
    1 час назад

    А меня интересует - куда дели или откуда взяли 1000 человек из статистики. Я вел примерный подсчет занятых коек ( больных ) по разнице между всеми заболевшими и вылеченными. Летом эта цифра держалась на числах чуть менее тысячи, начиная с сентября пошел быстрый рост и в течение месяца цифра приблизилась к 2000. А сейчас нате пожалуйста - 6463 - 5561 - что то около 900 человек. Что, повыгоняли людей из больниц и объявили их выздоровевшими? Или заврались совсем?

  • Руконог

    Руконог
    48 минут назад

    В моей квартире все спокойно, как в Багдаде....Интересно, хватит ли совести у кого-нибудь из руководства взять на себя всю ответственность, за сложившуюся ситуацию?

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