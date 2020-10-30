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30октября
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сегодня, 17:56 0

Роспотребнадзор призвал ограничить время работы кафе в Приамурье до 18:00, а допобразование перевести на «дистанционку»

Роспотребнадзор призвал ограничить время работы кафе в Приамурье до 18:00, а допобразование перевести на «дистанционку»
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует региональным властям принять новые ограничения на деятельность общепита и учреждений допобразования. За последнюю неделю в регионе выявлено 778 случаев коронавируса, это на 43 процента больше, чем на прошлой неделе.

— В условиях интенсивного распространения заболеваемости, в целях сокращения контактов предлагаю подумать над возможностью ограничить время работы организаций общественного питания до 18:00 часов, — заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

В Роспотребнадзоре отметили, что в школах ситуация с ОРВИ и коронавирусом остаётся стабильной. Однако выявлены факты посещения детьми, которые были в контакте с больными COVID-19 и должны оставаться дома, учреждений дополнительного образования. Ольга Курганова предложила перевести все такие учреждения на «дистанционку».

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#коронавирус #образование

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