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30октября
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сегодня, 17:41 0

В Тынде появился новый приют для бродячих животных

В Тынде появился новый приют для бродячих животных
Фото: zsamur.ru

В Тынде на территории муниципального предприятия «Чистый город» появился новый пункт передержки домашних животных. Первыми жителями приюта стали дворняжки Джесси и Эльза, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В пункт передержки в столице БАМа будет принимать собак только на временной основе. Все четвероногие питомцы в обязательном порядке пройдут стерилизацию. В приюте каждая собака сначала попадает в 10-дневный карантин на наличие инфекционных заболеваний. После этого каждое животное будет привито от бешенства и чипировано. Только после прохождения всех процедур собакам будут искать новых хозяев. Если желающих забрать четвероногого питомца домой не будет, то собака будет выпущена на волю.

Окончательно приют будет готов в ближайшее время. На последних этапах ремонтные работы внутри помещения, продолжается постройка специальных вольеров. Уже готовы уличные и внутренние вольеров для собак, часть из которых предназначена для карантинного и послеоперационного периода.

Большую помощь рабочим муниципального предприятия «Чистый город» будут оказывать члены волонтерского движения «Лэсси». Они будут участвовать в отлове животных, производить ремонтные работы в пункте временного содержания и закупать питание для собак.

Из местного бюджета выделено более 500 тысяч рублей на работу приюта: это питание, стерилизация и передержка животных. По условиям контракта оплата предусмотрена по факту выполненных работ.

Напомним, что еще в июне главам муниципалитетов области была поставлена задача решить вопрос с бродячими животными на улицах населённых пунктов. Правительство области поставило срок по созданию приютов и служб по отлову животных до конца текущего года.

В рамках решения этой проблемы Законодательное собрание Амурской области на создание муниципального приюта для безнадзорных животных в Благовещенске выделило 25 миллионов рублей.

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#животные #Тында

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