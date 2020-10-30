Сегодня благовещенцу, участнику Великой Отечественной войны исполняется 99 лет

Сегодня, 30 октября, Леониду Бритвичу, капитану запаса внутренних войск МВД России и участнику Великой Отечественной войны исполняется 99 лет. Управление МВД России по Амурской области и Совет ветеранов поздравил Леонида Васильевича с Днём рождения.

— За Вашими плечами достойный жизненный путь. Вы являетесь частью поколения победителей, отстоявших нашу Родину. Ваша жизнь — пример беззаветного служения и безграничной любви к своей стране. В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за ваш героизм. Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! — пишут представители полиции в официальном аккаунте амурского управления МВД в Instagram.

Леонид Бритвич родился в 1921 году в селе Духовском в Приморском крае. Учился в железнодорожной школе и работал на заводе «Сельхозмашина». В 1942 поступил на службу в Красную Армию. С отличием окончил полковую школу командиров. В московском штабе формирования гвардейских миномётных частей его зачислили в 301 гвардейский миномётный полк. В следующем году уже форсировал Днепр. Леонид Васильевич поучаствовал в боях на Брянском, Юго-Западном и третьем Украинском фронтах. В числе его наград орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейные медали.

В 1946 году демобилизовался и служил во внутренних войсках МВД в Томской области. В 1964 году ушёл на заслуженный отдых. Своим добросовестным отношением к работе служил примером для молодых сотрудников.