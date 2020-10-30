В Свободненском районе столкнулись цистерна и кран (видео)

Участниками жёсткой аварии на свободненской трассе стали цистерна и автомобильный кран. Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия в социальной сети.

— Поворот на ГПЗ. Кабины просто нет. Вот, шмотки какие-то валяются. Получается, он своим крюком в него втаранился, — комментируют произошедшее авторы видео, опубликованного в паблике @kriminal.blg в Instagram.

На кадрах видно, что цистерна сильно пострадала в ДТП — кабина водителя смята.

Региональное управление ГИБДД пока не предоставило информацию по этой аварии. Свидетели сообщают об одном пострадавшем. На месте работали специалисты Свободненского областного поисково-спасательного отряда.