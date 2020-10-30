Ксения Бородина потратила на отдых в Турции миллион рублей

Ксения может себе позволить роскошный отдых. В Forbes насчитали, что только на рекламе в Instagram Бородина за год заработала 60 млн руб. А еще ведущая прилично зарабатывает на рекламных съемках и в программах на ТВ.

По прилету в Турцию муж Ксении Курбан Омаров заказал вертолет, чтобы не ехать два часа на машине. В этот раз Бородина с семьей отдыхала в шикарном отеле в Мармарисе.

Обычный номер на двух человек с завтраком в этом отеле стоит 29 тысяч рублей в сутки, люкс – 100 тысяч рублей, а вилла на четверых — 500 тыс. рублей в сутки. Отель расположен в бухте в окружении гор и соснового леса. Ксения с семьей отдыхала 10 дней. Даже если заказывать не самое дорогое проживание, то уже выходит круглая сумма. А если добавить перелет бизнес-классом, трансфер на вертолете — получается больше миллиона рублей.

В отпуске Ксения Бородина встретилась с бывшими участниками «Дома-2» — Дарьей и Сергеем Пынзарь, которые переехали в Турцию на ПМЖ. Давние друзья отдохнули на яхте.