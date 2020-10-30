Главное «За неделю!»: конфликт в автобусе, провизорный госпиталь и COVID-19 на баннерах

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

В Благовещенске конфликт между пассажиром и водителем автобуса перерос в драку с применением бейсбольной биты. Очевидцы сообщили, что мужчины повздорили в автобусе утром 26 октября в микрорайоне, на Институтской. Как утверждает один из участников конфликта, ссора произошла из-за неаккуратной манеры вождения. Ехавший в автобусе ребёнок ударился о поручень в салоне. «Женщина сделала водителю замечание, что ребенок ударился. Он стал ей грубить, я вмешался и заступился. Началась перепалка, я решил сфотографировать номера администрации, сказал, что сообщу его начальству, что он так себя ведёт. В этот момент он и схватил биту», рассказал благовещенец.

Однажды моя поездка на автобусе стала похожей на курс подготовки космонавтов из-за такого экстремального вождения, так что соглашусь с претензиями к некоторым водителям. А вообще, как бы сказал кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно. А если в разборке участвует бейсбольная бита – беги на вторую базу».

На базе амурского областного кожно-венерологического диспансера развернули провизорный госпиталь на 100 мест. Соответствующее поручение дал губернатор региона Василий Орлов. Лечить там станут пациентов с пневмонией лёгкой и средней тяжести без подтверждённого коронавируса, а также пациентов на долечивании, после инфекционного госпиталя, с отрицательными тестами на COVID-19. Как сообщают в самом медучреждении, они узнали обо всём в прошлую пятницу, а в выходные начали подготовку госпиталя. Последние приготовления завершились во вторник, 27 октября. Этот госпиталь стал 17-м провизорным госпиталем, развёрнутым в Амурской области и это очень хорошая новость!

За последнюю неделю к нам в редакцию поступило очень много звонков и сообщений от читателей по поводу нехватки лекарств в аптеках Благовещенска. Чтобы не быть голословными, мы решили лично проверить информацию и выяснить, на самом ли деле в городе есть проблемы с противовирусными препаратами, иммуностимуляторами и витаминами. Два корреспондента поделили роли: один пытался заказать препараты через все доступные интернет-сайты сетей аптек. Второй, как говорится, «в офлайне» пошёл по тем аптекам, кто не представлен в Сети. Весь итог на видео, приглашаем пройти на сайт и посмотреть.

В середине уходящей недели в столице Приамурья на некоторых площадках для наружной рекламы появились угрожающие баннеры. Авторы таким образом хотели привлечь внимание населения к ношению масок и социальной дистанции. Но явно перестарались... Новость про эти баннеры незамедлительно долетела и до столицы. И в «Вечернем Урганте» обсудили, причём в сатирической форме, и даже предложили цитаты для новых баннеров, а вот гости и ведущие программы «Время покажет» были более серьёзны и менее сдержанны.

Собственно и мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался по поводу баннеров. «В конечном счёте такая социальная реклама достигла цели — вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи, куда жёстче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус», написал Олег Имамеев в своём инстаграм-аккаунте.

Благовещенец Максим Морозов вернулся со съёмок выпуска шоу «Поле чудес». Подробностей игры мужчина раскрывать не стал, лишь отметил, что мишек довёз и передал, а все подробности призвал смотреть в эфире. Программа с его участием выйдет 13 ноября.

— Съёмки прошли хорошо, всё очень понравилось, удалось даже передать приветы родным и коллегам, — поделился Максим Юрьевич. Очень круто! Всегда горжусь, когда земляки делают прорыв на федеральные каналы. Максима поздравляем с участием в передаче. Надеюсь, что домой Максим вернулся на автомобиле!

НОВОСТИ КОРОТКО:

Олег Имамеев в своём инстаграм-аккаунте @o.g.imameev запустил опрос на тему перевода школ на дистанционное обучение. С просьбой перевести город на дистанционное обучение к властям Благовещенска обратилась учитель гимназии № 1. Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение.

В Тынде жители распространяют в соцсетях видео укладки асфальта в снег. Местные власти заверили, что некачественную работу оплачивать не будут.

Останки, предположительно, ихтиозавра нашли палеонтологи на берегу острова Русский во Владивостоке. В раскопках принял участие руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский и другие учёные из Приамурья. К слову, на Дальнем Востоке палеонтологов не так много и наши амурские палеонтологи имеют достаточно высокую репутацию в научной среде! Гордимся!

Это был дайджест Амур.инфо, всем приятных выходных!