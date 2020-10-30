Новую разметку на Калинина благовещенцы уже успели испортить
На отремонтированном и открытом утром 30 октября участке улицы Калинина в Благовещенске обнаружены повреждения. Неизвестные испортили новую разметку.
— Свежая разметка была частично закрашена в районе дома № 32/1. Скорее всего, злоумышленники залили разметку битумом, к тому же ветром нанесло листья. Около 20 метров двойной сплошной линии, выполненной холодным пластиком, придётся нанести заново, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В ГИБДД напомнили, что порча разметки на дорогах является нарушением закона. Для этого в Административном кодексе есть отдельная статья. Штраф для вандалов может составить до 10 тысяч рублей.
Мэрия Благовещенска попросила горожан, видевших, как портят разметку, и знающих что-либо о вандалах, передать информацию в директ официального аккаунта горадминистрации @blagoveshchensk.rf.
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По информации АО «Асфальт» – подрядной организации, выполняющей ремонт улицы Калинина, свежая разметка была частично закрашена в районе дома № 32/1. Скорее всего, злоумышленники залили разметку битумом, к тому же ветром нанесло листья. Около 20 метров двойной сплошной линии, выполненной холодным пластиком, придётся нанести заново. Напомним, такие действия являются незаконными. Госавтоинспекция информирует, о том, что за повреждение горизонтальной дорожной разметки или за ее самовольное изменение, предусмотрена административная ответственность по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Административное наказание в виде административного штрафа налагается на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на должностных лиц – двадцать пять тысяч рублей, на юридических лиц – триста тысяч рублей. Разметка наносится в соответствии с «Проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования г. Благовещенска» утвержденным постановлением главы администрации г. Благовещенска № 125 от 14.01.2014. Все работы по изменению существовавшей ранее дорожной разметки согласованы с Госавтоинспекцией в рамках дорожных ремонтов для обеспечения безопасности движения. Администрация города Благовещенска просит благовещенцев, располагающих информацией о личности нарушителей, сообщить в директ официального аккаунта @blagoveshchensk.rf.
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