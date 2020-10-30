Новую разметку на Калинина благовещенцы уже успели испортить

На отремонтированном и открытом утром 30 октября участке улицы Калинина в Благовещенске обнаружены повреждения. Неизвестные испортили новую разметку.

— Свежая разметка была частично закрашена в районе дома № 32/1. Скорее всего, злоумышленники залили разметку битумом, к тому же ветром нанесло листья. Около 20 метров двойной сплошной линии, выполненной холодным пластиком, придётся нанести заново, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В ГИБДД напомнили, что порча разметки на дорогах является нарушением закона. Для этого в Административном кодексе есть отдельная статья. Штраф для вандалов может составить до 10 тысяч рублей.

Мэрия Благовещенска попросила горожан, видевших, как портят разметку, и знающих что-либо о вандалах, передать информацию в директ официального аккаунта горадминистрации @blagoveshchensk.rf.