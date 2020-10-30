Амурчан, с которых списали долги по ошибке, просят звонить на «горячую линию»

Гражданам, чьи персональные данные совпали с данными должников, следует обратиться по номеру телефона горячей линии управления ФССП России по Амурской области — 8 (4162) 59-90-50, 8 (4162) 59-90-35.

— Такие ситуации происходят из-за совпадения персональных данных, когда граждане оформляются и предъявляют в службу судебных приставов исполнительные документы, — поясняют в ведомстве.



После получения документов, подтверждающих ошибочную информацию, судебный пристав отменит все наложенные ограничения на гражданина. Если у гражданина с каких-либо счетов списали денежные средства, либо удержали заработную плату, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.



Исключить подобные ситуации позволит расширенный перечень сведений, идентифицирующих должника — СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН.