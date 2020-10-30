На Зейской ГЭС закроется пожарная станция

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Сотрудники пожарной части № 55 получили уведомления о предстоящем увольнении из-за ликвидации организации. 52 человека останутся без работы сразу после Нового года.

55-я пожарная часть — договорная. 36 лет она занималась защитой Зейской ГЭС. Пожарные переживают, что после ликвидации станции без защиты окажется весь город.

— Кроме защиты объектов, наша пожарная часть тушит пожары, ликвидирует ЧС, ДТП, спасает жизни и имущество горожан. В районе выезда подразделения находится самый неблагоприятный район, застроенный деревянными многоквартирными домами, в том числе и домами с печным отоплением. В Зее имеется ещё одно подразделение пожарной части — ПЧ-10, которое даже теоретически не сможет обеспечить пожарную безопасность в городе. Особенно трагической будет ситуация в пожароопасный период весной, когда под угрозой окажется весь Зейский район площадью 87 486 квадратных километров с одной-единственной пожарной частью. ЧС на Зейской ГЭС может оказаться фатальным, так как специализация ПЧ-10 не распространяется на работы на таких сложных объектах: отсутствует спецоборудование и недостаточен уровень подготовки личного состава, — рассказали сотрудники части в своём видеообращении.

Как сообщили в пресс-службе ГЭС, между станцией и пожарной частью заключен договор на оказание услуг по организации и осуществлению профилактики пожаров. Срок его действия — по 31 декабря. Расторгать договор до окончания срока действия не планируется. Впрочем, возобновлять — тоже.

Причины такого решения на станции не объяснили, но уточнили, что оно принято в «соответствии с законодательством». Также руководство ГЭС планирует провести в ближайшем будущем провести видеобрифинг, на котором подробнее расскажет о ситуации с пожарной частью.

Журналисты Амур.инфо направили запрос в региональное управление МЧС о возможности трудоустройства сотрудников ПЧ № 55. Ответ ещё находится в работе у специалистов МЧС.

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