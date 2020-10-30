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сегодня, 16:12 0

Эпидемиолог: пациент с COVID-19 максимально заразен три определённых дня

Эпидемиолог: пациент с COVID-19 максимально заразен три определённых дня
Фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала о том, когда заболевший коронавирусом представляет максимальную угрозу для окружающих, сообщают РИА Новости.

По словам эпидемиолога, риск передать инфекцию появляется за 3-4 дня до появления симптомов, а за 2 дня до их появления и в первый день заболевания он максимально высок.

­— Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна, — поделилась Наталья Пшеничная.

Также эпидемиолог рассказала, что чаще всего инфекция передаётся воздушно-капельным путём. По её словам, во время разговора при каждом выдохе заболевший может выделять более двухсот вирусных частиц, поэтому крайне необходимо соблюдать масочный режим.

— Ношение масок — это наиболее эффективный и простой метод профилактики заболевания. Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц, — добавила Пшеничная.

Напомним, на сегодняшний день в Приамурье за период пандемии выявлено зараженных 6331 человека, из них 128 новых случаев за последние сутки. Для предотвращения распространения заболевания российское правительство решило сделать ношение масок в общественных местах обязательным. Власти города Благовещенска приняли решение о том, что всех муниципальных автобусах установят ящики с бесплатными медицинскими масками.

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#коронавирус

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