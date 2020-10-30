82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина ищет суррогатную мать

Продюсер и 82-летняя Федосеева-Шукшина решили обратиться за советом к другим известным «возрастным» родителям — 80-летнему Эммануилу Виторгану и его супруге 58-летней Ирине Млодик. После беседы они уверились, что совместный ребенок поможет их отношениям стать крепче.

Недавно Бари Алибасов снова заговорил о разводе, но актриса решила сама продолжить поиски суррогатной матери.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая считает, что если Федосеева-Шукшина примет это решение, то станет прекрасной мамой.

У Лидии Николаевны трое взрослых дочерей. Актриса мечтает о мальчике, который будет ее единственным сыном.