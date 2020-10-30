С сегодняшнего дня курить кальяны в кафе запрещено на федеральном уровне
30 октября в России вступает в силу новый запрет. Курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах теперь наказывается штрафом. Нарушителям придётся отдать государству от 500 до 1,5 тысячи рублей, а вот владельцам заведений грозит штраф до 90 тысяч рублей, — сообщили в ТАСС.
Нынешний запрет — поправка в 11 статью федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Теперь любая никотиносодержащая продукция запрещена на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, говорится в сообщении.
Впрочем, для амурчан такой закон не станет чем-то новым, подобный региональный запрет действует на территории Приамурья с 12 сентября. И система штрафов здесь серьёзнее, за курение в неположенном месте любой продукции с никотином: сигарет, вейпа, кальянов и электронных сигарет можно нарваться на штраф от одной до трёх тысяч рублей.
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