С сегодняшнего дня курить кальяны в кафе запрещено на федеральном уровне

Нынешний запрет — поправка в 11 статью федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Теперь любая никотиносодержащая продукция запрещена на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, говорится в сообщении.

Впрочем, для амурчан такой закон не станет чем-то новым, подобный региональный запрет действует на территории Приамурья с 12 сентября. И система штрафов здесь серьёзнее, за курение в неположенном месте любой продукции с никотином: сигарет, вейпа, кальянов и электронных сигарет можно нарваться на штраф от одной до трёх тысяч рублей.