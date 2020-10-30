Амурская область поучаствует в онлайн-экспедиции
В субботу, 31 октября, в 13:00 начнётся Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна — моя Россия». Она пройдёт в формате онлайн-встреч о культуре, традициях и исторических особенностях регионов России. Их проведут лекторы из 85 субъектов страны.
— В рамках подготовки к экспедиции прошел конкурс лекторов. Организаторы получили 1 190 заявок из всех регионов страны. Лучшие из них смогут провести свои онлайн-занятия для широкой аудитории слушателей, — сообщили в пресс-службе проекта «Моя страна — моя Россия».
Ещё в прошлом году члены Ассоциации выпускников всероссийского конкурса разработали педагогическую экспедицию. Она должна проходить начиная с Дальнего Востока в сторону центральной части России. А по ходу путешествия молодые учёные и учителя смогут поделиться опытом со школьниками и педагогами из разных регионов.
В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году первую Всероссийскую просветительскую экспедицию проведут онлайн. Одно из занятий проведёт доцент кафедры психологии и педагогики АмГУ Анастасия Чернышёва. Она отметила особенно удивительное смешение растительного и животного мира севера и юга Приамурья, а также рассказала, что экспедиция позволит участникам расширить знания о достопримечательностях России.
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