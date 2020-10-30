Обнаружен новый симптом COVID-19

Ученые проанализировали 1 000 случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. В 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции средняя продолжительность подобных симптомов составила 12 дней. Есть случаи, когда кожные симптомы проявлялись в незначительной, но более продолжительной форме.

Также исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней. Есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. У половины таких пациентов наблюдается воспаление стоп, причем 16 процентов из них пришлось госпитализировать.