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30октября
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сегодня, 14:53 0

Обнаружен новый симптом COVID-19

Обнаружен новый симптом COVID-19
Фото: pixabay.com

Исследователи из Массачусетской больницы в США обнаружили, что переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с кожными покровами, пишет РИА Новости.

Ученые проанализировали 1 000 случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. В 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции средняя продолжительность подобных симптомов составила 12 дней. Есть случаи, когда кожные симптомы проявлялись в незначительной, но более продолжительной форме.

Также исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней. Есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. У половины таких пациентов наблюдается воспаление стоп, причем 16 процентов из них пришлось госпитализировать.

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#коронавирус #медицина

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