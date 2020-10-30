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30октября
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сегодня, 14:36 1

Во Владивостоке остановлена плановая госпитализация из-за обострения ситуации с COVID-19

Во Владивостоке остановлена плановая госпитализация из-за обострения ситуации с COVID-19
Фото: pixabay.com

В трёх крупнейших больницах Владивостока перестали принимать пациентов. Медучреждения переполнены пациентами.

— В крае на четыре недели прекращена плановая госпитализация в три медицинские организации – это краевая клиническая больница № 1, Владивостокская клиническая больница № 1 и Владивостокская клиническая больница № 2, — сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Решение принято после вспышки коронавируса в Артёмовской городской больнице № 1. Это медучреждение закрыли на карантин на две недели. Всех пациентов из Артёма, Надеждинского и Шкотовского районов перевезли в больницы Владивостока.

Сейчас приморский минздрав решает вопрос о закрытии для незаразных пациентов и поликлиник. Здесь также будут лечить больных коронавирусом. В крае выявлено уже свыше 15 тысяч случаев заражения COVID-19.

Амурский минздрав готов пойти на схожие меры в случае обострения ситуации с коронавирусом. На днях первых пациентов начал принимать провизорный госпиталь, развёрнутый на базе кожвендиспансера. Под коронавирусных больных освободят 50 коек в благовещенских поликлиниках № 2 и № 4.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    "Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

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