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30октября
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сегодня, 14:18 5

В Благовещенске для движения полностью открыли улицу Калинина

В Благовещенске для движения полностью открыли улицу Калинина
Фото: АО «Асфальт»

В Благовещенске в пятницу, 30 октября, после ремонта полностью открыли улицу Калинина. Специалисты АО «Асфальт» завершили ремонт последнего участка Калинина между Ленина и Зейской.

— Ремонт трёх километров Калинина от Тенистой до Краснофлотской прошёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году благодаря нацпроекту отремонтировали участок той же магистрали от кольцевой развязки до Тенистой, — сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году обновление Калинина начали с ремонта инженерных коммуникаций. Модернизация началась ещё в апреле. Многих жителей удивила временная розовая разметка, а один из дворов Благовещенска даже превратился в дорогу. За время ремонта заменили дефектные бордюрные камни. Летом модернизировали сети водоснабжения и водоотведения, а также теплосети и ливневую канализацию. Это, по мнению властей, приведёт к уменьшению порывов на сетях. По всей улице заменили фонари, а провода с опор перенесли под землю. Подрядчик полностью заменил дорожную одежду и основание. Затем специалисты уложили два слоя покрытия с верхним — щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Также обновили разметку, тротуары, пешеходное ограждение и установили новые автобусные остановки. К сожалению, в начале октября их успели расстрелять. Помимо прочего, рабочие подготовили зелёные зоны для газонов и предусмотрели съезды для велосипедов и инвалидов. Подрядчику осталось завершить разметку и установку дорожных знаков. Примут объект в эксплуатацию уже в ближайшие дни.

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#дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    молодцы - за полгода уложились)))

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    От Зейской до Ленина участок закрыт. Уточняйте информацию, прежде чем печатать.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо правящей партии!!!

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    ЗАО Асфальт - региональное достояние Амурской области.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    САР жил! САР жив! САР будет жить!

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