В Благовещенске для движения полностью открыли улицу Калинина

В Благовещенске в пятницу, 30 октября, после ремонта полностью открыли улицу Калинина. Специалисты АО «Асфальт» завершили ремонт последнего участка Калинина между Ленина и Зейской.

— Ремонт трёх километров Калинина от Тенистой до Краснофлотской прошёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году благодаря нацпроекту отремонтировали участок той же магистрали от кольцевой развязки до Тенистой, — сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году обновление Калинина начали с ремонта инженерных коммуникаций. Модернизация началась ещё в апреле. Многих жителей удивила временная розовая разметка, а один из дворов Благовещенска даже превратился в дорогу. За время ремонта заменили дефектные бордюрные камни. Летом модернизировали сети водоснабжения и водоотведения, а также теплосети и ливневую канализацию. Это, по мнению властей, приведёт к уменьшению порывов на сетях. По всей улице заменили фонари, а провода с опор перенесли под землю. Подрядчик полностью заменил дорожную одежду и основание. Затем специалисты уложили два слоя покрытия с верхним — щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Также обновили разметку, тротуары, пешеходное ограждение и установили новые автобусные остановки. К сожалению, в начале октября их успели расстрелять. Помимо прочего, рабочие подготовили зелёные зоны для газонов и предусмотрели съезды для велосипедов и инвалидов. Подрядчику осталось завершить разметку и установку дорожных знаков. Примут объект в эксплуатацию уже в ближайшие дни.